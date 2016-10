WDR 00:15 bis 01:00 Show Das Vivaldi-Experiment Live aus Köln D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Das Vivaldi-Experiment gehört zu einem einzigartigen Musikvermittlungsprojekt, das zum dritten Mal in Folge von der ARD veranstaltet wird; diesmal wird Schülerinnen und Schülern an weiterführenden Schulen das Leben und Werk Antonio Vivaldis vermittelt. In der Abschlussveranstaltung treten unter anderem der bekannte Rapper Mo Trip mit der Geigerin Mariella Haubs und dem WDR Funkhausorchester auf. Die Schülerinnen und Schüler beteiligen sich als virtueller Chor an der Veranstaltung und können sie live crossmedial auf zahlreichen Plattformen verfolgen. Das Funkhausorchester spielt Ausschnitte aus Vivaldis "Vier Jahreszeiten". Mitwirkende: Rapper Mo Trip + DJ; Mariella Haubs, Violine; Chris Tall, Youtuber; WDR Funkhausorchester Köln; Wayne Marshall, Dirigent; virtueller Chor von Schülerinnen und Schülern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Peter Saurbier Gäste: Gäste: MoTrip (Rapper), Mariella Haubs (Violine), Chris Tall (Comedian) Originaltitel: Das Vivaldi-Experiment

