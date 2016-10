National Geographic 14:55 bis 15:50 Dokumentation Is It Real? Leben auf dem Mars USA 2005-2007 2016-10-26 03:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein spektakuläres Bild der Viking-Sonde bewegte 1976 die Welt: Es zeigte ein Marsgesicht, eingerahmt von pyramidenartigem Gestein. Erst genauere Aufnahmen konnten die optische Täuschung entlarven. Heute weiß man, dass der Mars zu unwirtlich ist, um Lebensformen wie auf unserer Erde zu beherbergen. Aber könnte nicht doch Leben auf dem Mars existieren - zumindest in Form winziger Mikroben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Is It Real?