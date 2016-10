National Geographic 06:55 bis 07:25 Reportage Street Check - Das Wissensexperiment Überflieger GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Tim Shaw zeigt uns in seiner Show wieder wissenschaftliche Phänomene, die es in unserem ganz alltäglichen Leben zu entdecken gibt. Er versucht, mit einem Basketball ein paar Körbe zu werfen - und zwar in einem fahrenden Auto. Außerdem bringt er eine Sektflasche in einer Mikrowelle zum Kochen und lässt ein Klavier aus 100 Metern herunterfallen. Dabei gibt Tim Shaw Passanten auf der Straße und natürlich den Zuschauern die Chance zu erraten, wie die Experimente ausgehen und erklärt genau, warum die Dinge so funktionieren, wie sie es tun. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tim Shaw Originaltitel: None of the Above

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 340 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 100 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 100 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 100 Min.