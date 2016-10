National Geographic 14:00 bis 14:50 Dokumentation Mega-Fabriken Audi USA 2009 Dolby 16:9 HDTV Merken Der Audi R8 lässt die Herzen von Sportwagenfans und Autojournalisten weltweit höher schlagen. Mit der Einführung dieses rasanten Modells schaffte es das Ingolstädter Traditionsunternehmen, das Image des biederen Familienwagenherstellers endgültig hinter sich zu lassen. Für NATIONAL GEOGRAPHIC öffneten sich nicht nur die Pforten des Audi-Produktionssitzes in Neckarsulm. Konstrukteure und Facharbeiter enthüllten auch einige ihrer bestgehüteten Geheimnisse, die in Le Mans erprobte R8-Konstruktion einzigartig machen. Kino- und Actionfans kennen den Wagen aus Actionstreifen und TV-Serien wie "Iron Man", "Transformers", "Numb3rs", "CSI: Miami" und die FOX-Serie "Dirty Sexy Money". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Super Factories