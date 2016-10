National Geographic 06:40 bis 07:20 Reportage Street Check - Das Wissensexperiment Spiel mit dem Feuer GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Moderator Tim Shaw nimmt die Zuschauer wieder mit auf eine Reise in die spektakuläre und überraschende Welt der Wissenschaft, die sich überall um uns herum befindet. Diesmal findet er heraus, wie man einen Feuerregen aus dem Lauf einer Schrotflinte schießen kann. Außerdem erzeugt er einen dramatischen Effekt in einer Mikrowelle und zerstört einen Felsblock mit einer improvisierten Sprengung. Denken Sie, dass Sie den Ausgang der verblüffenden Experimente erraten können? Versuchen Sie es - bei "Street Check". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tim Shaw Originaltitel: None of the Above

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 313 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 73 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 73 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 73 Min.