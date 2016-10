National Geographic 18:25 bis 19:15 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Fataler Systemfehler CDN 2012 2016-10-12 22:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Das Transportflugzeug der Korean Air Cargo ist am 22. Dezember 1999 auf dem Weg von London nach Mailand. Von dort soll es zurück nach Seoul gehen. Soeben hat eine neue Crew am Flughafen Stansted übernommen. Der Start erfolgte mit einer Stunde Verspätung, doch nun gewinnt die Maschine an Höhe. Nur wenige Sekunden später legt sich die Boeing 747 auf die linke Seite und stürzt in ein Feld, nordöstlich von London. Es kommt zu einer gewaltigen Explosion, bei der alle vier Besatzungsmitglieder sterben. Durch den heftigen Aufprall ist ein zehn Meter tiefer Krater entstanden. Dieser Crash von London ist der fünfte schwere Unfall bei Korean Airlines innerhalb von zweieinhalb Jahren. Die Ermittler untersuchen den Fall sehr genau - und finden die entscheidenden Antworten in Korea... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) Denis Akiyama (Captain Park) Dale Yim (First Officer Yoon) Simon Raymond (Flight Engineer Park Hoon-Kyu) Daniel Park (Maintenance Ground Worker - Kim Il-Suk) Tadhg McMahon (Stansted ATC) Richard Allan Campbell (Sid Hawking) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: Trevor Cornish Drehbuch: Greg Beer Musik: Anthony Rozankovic