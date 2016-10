National Geographic 14:00 bis 14:55 Dokumentation Mega-Fabriken Porsche USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Jahr 1964, als die Beatles die Welt im Sturm eroberten, feierte in Deutschland ein Auto Premiere, das bis heute als absolutes Kultobjekt gilt: Damals lief in Stuttgart-Zuffenhausen der erste Porsche 911 vom Band. Mittlerweile erreichte die Stilikone 14 Varianten. Die Palette reicht vom Carrera mit einer Spitzengeschwindigkeit von über 290 Stundenkilometern bis zum GT3, einem echten Rennwagen, der es auf 312 Kilometer in der Stunde bringt. NATIONAL GEOGRAPHIC besucht heute die Fabrik, in der die Objekte der Begierde entstehen und gewährt einen spannenden Blick hinter die Kulissen von Porsche. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Super Factories