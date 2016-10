National Geographic 09:55 bis 10:45 Dokusoap Ice Road Rescue - Extremrettung in Norwegen Ferienstress GB 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Es sind Ferien in Norwegen und die Straßen sind völlig überlastet. Für Thord Paulsen und seinen Abschleppdienst stehen dementsprechend stressige Tage bevor. Wo mehr Verkehr ist, passieren eben auch mehr Unfälle - und diesmal kommt es zu einigen der schrecklichsten der ganzen Saison. Selbst die sonst so einfachen Rettungsaktionen entpuppen sich als komplizierte Bergungen. Fest steht: Ist eine Hauptverkehrsader erst einmal blockiert, bilden sich schnell kilometerlange Staus mit drastisch erhöhter Unfallgefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ice Road Rescue

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 163 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 09:00 bis 11:00

Seit 97 Min. Radsport

Radsport

Eurosport 09:00 bis 12:00

Seit 97 Min. Konfuzius

Dokumentation

ARTE 09:25 bis 11:05

Seit 72 Min.