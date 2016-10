National Geographic 09:05 bis 10:40 Dokumentation Billy the Kid - Das mysteriöse Foto USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein historischer Fund hat erneut Bewegung in die Diskussion um Wildwest-Legende Billy the Kid gebracht: 2014 wurde in Kalifornien eine bis dato unbekannte Fotografie entdeckt, die den berühmt-berüchtigten Revolverhelden abbildet. Das allein ist schon spektakulär. Noch interessanter ist allerdings die Tatsache, dass das Bild außerdem zwei seiner besten Freunde zeigt: Tom O'Folliard und Charlie Bowdre. Die Dokumentation "Billy the Kid - Das mysteriöse Foto" rekonstruiert die Geschichte der Aufnahme und zeichnet die enormen Herausforderungen der wissenschaftlichen Echtheitsüberprüfung nach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Billy the Kid: New Evidence