National Geographic 08:15 bis 08:40 Dokumentation Die großen Geheimnisse der Geschichte Sitting Bull GB 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Sitting Bull ist längst zur Legende geworden und steht für den letzten indianischen Widerstand gegen die weißen Eroberer. Zuletzt bestand Sitting Bulls aus Angehörigen verschiedener Stämme gebildetes Camp am Little Bighorn River aus etwa 10.000 Menschen. "Die Geheimnisse der Geschichte" rekonstruiert das Leben des Indianerführers und präsentiert neueste Erkenntnisse der Forschung - unter anderem archäologische Untersuchungen und Interviews mit den Nachkommen Sitting Bulls, die zahlreiche bislang wenig beachtete Details aus dem Leben des Häuptlings in mündlich weitergegebenen Erinnerungen bewahrt haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mystery Files Regie: Kate Haddock Kamera: Peter Allibone Musik: Lenny Williams

