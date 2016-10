National Geographic 19:15 bis 20:05 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Absturz über Texas CDN 2011 2016-10-09 22:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Am 11. September 1991 macht sich in Texas eine Embraer EMB 120 Brasilia auf den Weg von Laredo nach Houston. Es ist erst der zweite Flug des nagelneuen zweimotorigen Propellerflugzeugs. Doch als die Piloten Brad Patridge und Clint Rodosovich zum Landeanflug ansetzen, fällt die Maschine wie ein Stein vom Himmel. Noch im Stürzen kommt es zu einer gewaltigen Explosion an Bord, dann stürzt die Embraer auf ein Feld. Alle 14 Insassen sind sofort tot. Durch den heftigen Aufprall lassen die Trümmer kaum noch erkennen, dass es sich hierbei um die Teile eines Flugzeugs handelt. Bei der Untersuchung des Falles gehen die Ermittler wegen der Explosion zunächst von einem Bombenanschlag aus. Doch schon bald stellt sich heraus, dass die Katastrophe eine völlig andere Ursache gehabt haben muss. Offenbar handelt es sich um eine ganze Reihe guter Absichten, die schließlich fatale Folgen hatten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) Jamie Spilchuk (First Officer Rodosovich) David Guthrie (Troy Anderson) Brandon Coffey (Adam Dillon) Jack Grinhaus (Malcom Brenner) Richard Young (Deepak Joshi) Michael Barry (Gary Labay) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: Su Rynard Drehbuch: Christopher Blow Musik: Anthony Rozankovic