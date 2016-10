National Geographic 09:20 bis 09:50 Dokumentation Science of Stupid: Wissenschaft der Missgeschicke D 2015 2016-11-04 07:55 Stereo 16:9 HDTV Merken Seit jeher übt der freie Fall auf Menschen einen enormen Reiz aus. Mit dem Klippenspringen haben Sportler sogar eine Disziplin daraus gemacht, in der Wettbewerbe stattfinden. Doch so einfach es auch erscheint: Ein Sprung in tiefes Gewässer birgt so manche Tücken, wie Richard Hammond anhand missglückter Beispiele fachmännisch erklärt. Des Weiteren beschäftigt sich der britische Moderator auf seine typisch humorvolle und zugleich analytische Art u.a. mit den gescheiterten Versuchen, einen Presslufthammer zu bedienen oder einen Motorroller zu fahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jochen Schropp Originaltitel: Science of Stupid

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 258 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:10

Seit 111 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:55 bis 09:50

Seit 53 Min. Teletip

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 48 Min.