National Geographic 07:25 bis 07:45 Dokumentation Science of Stupid: Wissenschaft der Missgeschicke D 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Dieses Mal untersucht Moderator Jochen Schropp in "Science of Stupid" wie demütigend und schmerzhaft ein Stunt mit einem Roller, Breakdancing oder das Schwingen an einem Seil sein kann - zumindest, wenn man sich dabei so dumm anstellt, wie die Hauptdarsteller der hier vorgestellten Clips. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jochen Schropp Originaltitel: Science of Stupid

