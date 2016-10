National Geographic 19:20 bis 20:10 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Zu hoch hinaus CDN 2011 2016-10-07 22:30 Stereo 16:9 HDTV Merken 16. August 2005: Flug Nummer 708 der West Caribbean Airways startet mit einigen Stunden Verspätung von Panama City Richtung Martinique. Die Verspätung ist nicht das einzige Problem der Piloten: Sie müssen außerdem den vorgesehenen Kurs ändern, um einem Sturm auszuweichen - und stellen dabei fest, dass ihre Triebwerke nicht mehr die reguläre Beschleunigung liefern. Das Problem lässt sich nur beheben, indem sie die Flughöhe verringern, aber noch bevor das Manöver abgeschlossen ist, erschallt eine Warnung im Cockpit: Der Luftstrom an den Tragflächen droht abzureißen, weil das Flugzeug zu langsam fliegt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) Carlos Diaz (Captain Omar Ospina) Edsson Morales (First Officer David Munoz) Joseph Recinos (Flight Attendant Alejo) Carlos Gonzalez-Vio (Maiquetía ATC) Nicola Correia Damude (Col. Lorilys Ramos) Jason Faulkner (Joseph Sedor) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: Ian Robertson Drehbuch: Carl Knutson Musik: Anthony Rozankovic