National Geographic 11:30 bis 12:15 Dokumentation Yukon Gold Neues Gold, neues Glück CDN 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Ken und Guillaume sind voller Tatendrang und brechen auf zum Arizona Creek, wo sie größere Goldvorkommen vermuten. Doch schon der Weg dorthin hat es in sich: Ein tückischer Bergpass verlangt den beiden einiges ab. Und als sie dann endlich am Bestimmungsort eintrudeln, müssen sie enttäuscht feststellen, dass vor ihnen offenbar schon andere Goldsucher hier waren. Auch Cam ist das Glück zu Beginn der Saison nicht hold: Sein Raupenfahrzeug hat den Geist aufgegeben! Nika und Chris wiederum müssen wirklich schnell Gold finden, um ihren riesigen Schuldenberg abzubezahlen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Yukon Gold

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 224 Min. Nachtcafé

Talkshow

3sat 10:15 bis 11:45

Seit 83 Min. Snooker

Sport

Eurosport 10:30 bis 12:00

Seit 68 Min. Der Jahrhundertprozess

Dokumentation

ARTE 10:55 bis 11:50

Seit 43 Min.