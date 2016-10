National Geographic 09:00 bis 09:50 Dokusoap Flughafen New York - Kampf den Schmugglern Gesucht und gefunden USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Wieder sind Beamte und Spezialagenten unterwegs, um Schmuggler zu entdecken, die am New Yorker John F. Kennedy Flughafen versuchen, illegale Substanzen durch die Sicherheitskontrollen zu schleusen. In der Poststelle werden in Päckchen verbotene Pillen gefunden. Und in den Taschen einer einreisenden Familie befinden sich nicht nur Reis und Gewürze, wie von den Besitzern angegeben. Zwei Beamte verdächtigen indessen einen Mann, der seinen echten Namen nicht nennen will, in seinen Schuhen Kokain zu transportieren. Außerdem haben Zollbeamte zwei Männer im Visier, die aus Guyana einreisen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: To Catch A Smuggler: JFK Airport

