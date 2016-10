National Geographic 06:40 bis 07:20 Reportage Street Check - Das Wissensexperiment Kugelsicher GB 2012 2016-11-01 07:05 Stereo 16:9 HDTV Merken In der heutigen Episode bearbeitet Tim Shaw Teddybären im Namen der Wissenschaft mit einem Brenner und testet die Durchschlagskraft eines Sturmgewehrs. Er fordert Passanten auf, zu raten, ob es etwas gibt, das dem Strahl eines Lasers standhalten kann. Er lässt Automechaniker zusehen, wie rohes Fleisch auf 370 Grad heißes, flüssiges Blei trifft. Tim versucht eine alternative Form der Popcornherstellung mit erstaunlichen Ergebnissen, um schließlich auf einem Schießstand das ballistische Wissen einer Gruppe von Scharfschützen an einer Wassermelone zu testen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tim Shaw Originaltitel: None of the Above

