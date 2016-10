National Geographic 10:40 bis 11:25 Dokumentation Yukon Gold Pest oder Cholera? CDN 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Es wird bald Herbst am Yukon. Deshalb setzen die Schürfer alles daran, so viel Gold wie möglich aus der Erde zu holen, bevor das Wetter umschlägt. Kens allzu schnelles Vorgehen auf felsigem Untergrund lässt seine Waschrinne zu Bruch gehen. Dennis muss sich zwischen seinen eigenen Ambitionen, nach Gold zu suchen, und seiner Loyalität zu Cam entscheiden. Karls Schürfgebiet wird überflutet. Das gefährdet für ihn den Erfolg der gesamten Saison. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Yukon Gold