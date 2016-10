SWR 21:00 bis 21:45 Dokumentation Rettungsfahrt ins Ungewisse 2016-10-05 04:45 Merken Im Hafen von Valletta auf Malta: Der Mainzer Arzt Gerhard Trabert geht an Bord der "Seawatch". Mit dabei sind 15 weitere Crewmitglieder. Ihr Ziel: Flüchtlingsboote aufspüren, Menschen retten. Sie packen Proviant für 14 Tage - so lange soll die "Seawatch" vor der libyschen Küste patrouillieren. Gerhard Trabert, der sich zuhause um Obdachlose kümmert, ist als Mediziner dabei. Er richtet sich in seiner winzigen Kabine ein und liest im Logbuch einen Eintrag der Vorgänger-Crew: "An einem einzigen Tag tausend Leute gerettet! - Aber ein Mädchen verstorben." Wird so etwas auch auf ihn zukommen? Es wäre nicht das erste Mal. Beim Auslaufen aus dem Hafen von Valetta erzählt Gerhard Trabert von seinem Einsatz auf der "Seawatch" im letzten Jahr: Sie bekamen einen Notruf, konnten aber nicht hinfahren, da sie ihre Mission wegen eines Getriebeschadens abbrechen mussten. Die Menschen sind wahrscheinlich ertrunken. Das habe ihn bis heute traumatisiert, sagt er. Der oft als "Armenarzt" bezeichnete Sozialmediziner bricht diesmal also auch auf, um sein Trauma zu überwinden. Wenige Stunden später gibt es massive Probleme mit der Bordelektronik, das Internet ist komplett weg - und ohne die diversen elektronischen Hilfsmittel will Ingo Wert, der Einsatzleiter, nicht fahren. Gemeinsam mit Christoph, einem Informatiker, arbeiten sie bei extremem Wellengang mitten in der Nacht an einer Lösung - und entscheiden schließlich, zurück nach Malta zu fahren. Trabert wirkt resigniert. Das sieht fast nach einem Déjà-vu aus. Am Morgen dann endlich: Aufatmen. Die Technik funktioniert. Aber die nächste Unwägbarkeit lässt nicht lange auf sich warten: Gerhard Trabert wird von extremer Seekrankheit geplagt und kann kaum aufstehen. "Wie soll ich so Menschen helfen, die wir vielleicht an Bord nehmen müssen?" fragt er sich. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Rettungsfahrt ins Ungewisse