ORF 2 02:55 bis 04:30 Sonstiges US-Wahl 16 Clinton gegen Trump - Zweites Duell 2016 Stereo Live 16:9 In der Schlussphase des amerikanischen Wahlkampfes treffen die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton und ihr republikanischer Kontrahent Donald Trump zum zweiten Mal in einer Debatte aufeinander - in der Washington University in St. Louis. Der ORF überträgt den Wahlwettstreit wieder live - moderiert von Nadja Bernhard und kommentiert von Andreas Pfeifer. Moderation: Nadja Bernhard