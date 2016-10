ORF 2 00:55 bis 02:55 Dokumentation WELTjournal Spezial American Passages A 2011 Stereo 16:9 Merken "We're free!" jubelt ein Afroamerikaner in Harlem, als hätte erst die Wahl Barack Obamas zum Präsidenten hunderte Jahre Sklaverei endgültig beendet. "American Passages" führt in einer assoziativen Reise durch die USA: von desillusionierten Irak-Veteranen über homosexuelle Adoptivväter, schwarze Richterinnen, weiße Partylöwen bis zu einem Zuhälter am Spieltisch eines Casinos in Las Vegas. Die Gegensätze von schwarz und weiß, arm und reich, Gewinner und Verlierer überraschen ebenso wie die Bedeutung des in der Verfassung verankerten Rechts auf Pursuit of Happiness in Zeiten der Krise. Ein episches Panorama Amerikas. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: American Passages Regie: Ruth Beckermann