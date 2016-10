ORF 2 00:05 bis 00:55 Magazin WELTjournal Spezial Latinos - Amerikas neues Gesicht 2016 Merken Ihre Geschichte könnte zum Maßstab für gelungene Integration werden: die Latinos in den USA. Die meisten sind als ungelernte Wirtschaftsflüchtlinge aus den armen Ländern Lateinamerikas gekommen und haben schlecht bezahlte Jobs übernommen, doch ihre Kinder sind mittlerweile gut ausgebildet und drängen auf den Arbeitsmarkt. Bis 2050 werden Latinos in den USA 35% der Bevölkerung ausmachen. Im aktuellen Präsidentschaftswahlkampf in den USA ist es von größter Bedeutung, welcher Kandidat die Latinos am besten anspricht, denn sie könnten das Zünglein an der Waage sein. Die amerikanische Filmemacherin Roxanne Firas hat selbst mexikanische Wurzeln und zeigt, wie die Einwanderer ihre eigene Identität gefunden haben - als Latinos und als US-Amerikaner. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: WELTjournal Spezial