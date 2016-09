ORF 3 17:55 bis 18:50 Reportage Die Seidenstraße: Von Sheki über Naftalan nach Baku Von Sheki über Naftalan nach Baku CH 2012 2016-09-22 09:35 Merken In sechs Folgen macht der Schweizer Russland-Korrespondent Peter Gysling das Publikum bekannt mit den vielfältigen Kulturen und grossartigen Landschaften entlang des legendären Handelsweges. Das Abenteuer führt von Venedig nach China. Peter Gysling's Erlebnisse werden ergänzt durch Reportagen, die vertiefende Einblicke bringen.Die dritte Etappe führt durch Aserbaidschan.Aserbaidschan ist berühmt für seine Teppiche. Die Zeiten der kleinen Familienbetriebe sind allerdings vorbei. Peter Gysling besucht die privatisierte Seidenfabrik Sheki, einst die grösste Seidenproduktionsstätte der Sowjetunion.In der Stadt Naftalan tritt das Schweröl ohne Förderung an die Erdoberfläche. Das Kurbaden im schwarzen Gold ist seit Sowjetzeiten ein Hit: Es hilft angeblich gegen Rheuma, Arthritis und Schuppenflechte.Freie Wahlen und Medien gibt es nicht in Aserbaidschan. Als junger Mensch müsse man eine Wahl treffen, die schwerwiegende Konsequenzen haben kann: Zugunsten des autokratischen Präsidenten Aliyev - oder zugunsten einer ersehnten Demokratie. Peter Gysling trifft eine furchtlose Gruppe aus der Blogger-Szene in Baku.(Doku 2012) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Peter Gysling Originaltitel: Seidenstraße