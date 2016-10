RTL II 16:00 bis 17:00 Dokusoap Teenie-Mütter - Wenn Kinder Kinder kriegen Miriam (18) / Jasmin (18) D 2010 16:9 HDTV Live TV Merken Die 18-jährige Miriam hat gerade ihr zweites Kind bekommen. Als 15-Jährige brachte sie ihren Sohn zur Welt, der jetzt bei einer Pflegefamilie lebt. Ihre kleine Tochter, die vom selben Vater ist, erweist sich als recht pflegeleicht, nur nachts schläft sie noch nicht durch. Miriam bekommt Unterstützung von ihrer Mutter Daniela, aber die ermahnt ihre Tochter, dass sie lernen muss, die Aufgaben einer alleinerziehenden Mutter zu übernehmen. Beide Frauen fürchten, dass das Jugendamt auch das zweite Kind in einer Pflegefamilie unterbringt. Außerdem muss sich Miriam um ihre finanzielle Situation kümmern. Der Teenager musste wegen der Schwangerschaft eine Ausbildung zur Restaurantfachfrau abbrechen. Die 18-Jährige Jasmin hatte sich ihre Zukunft anders vorgestellt. Sie wollte nach dem Abitur ein Studium beginnen und dann als Entwicklungshelferin Kindern auf der ganzen Welt helfen. Doch mit der Schwangerschaft hat sich alles geändert. Jasim wird Mutter und muss sich um ihr Baby kümmern. Als die Wehen einsetzen, gibt es Komplikationen und die Ärzte entscheiden sich für einen Kaiserschnitt. Für Jasmin geht fast eine Welt unter, denn sie hatte sich eine natürliche Geburt gewünscht - und sie hat große Angst vor der Operation. In den folgenden Wochen erlebt Jasmin, was es bedeutet, allein für ein Baby da zu sein. Rund um die Uhr versorgt sie den kleinen Finn, und mehr als einmal ruft sie panisch ihre Mutter an. Der sonst so patente und selbstbewusste Teenager ist unsicher im Umgang mit dem kleinen Baby. Und im Hinterkopf rumort ständig noch ein Gedanke: Jasmin hat sich in einen früheren Freund verliebt. Aber wird er ihre Liebe erwidern? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Teenie-Mütter - Wenn Kinder Kinder kriegen