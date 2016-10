Gerade frisch aus dem Gefängnis entlassen, hat Danny Ocean bereits einen genauen Plan. Er will den Tresor vom Bellagio in Las Vegas ausrauben. Besitzer des Casinos ist Terry Benedict, der ebenso verhasst wie gefürchtet ist. In besagtem Tresor befindet sich der exakte Wert alle Chips, die in den Casinos MGM Grande, Bellagio und Mirage im Umlauf sind. An Wochenenden und bei speziellen Veranstaltungen wie zum Beispiel einem Boxkampf können in dem Tresor des Bellagio bis zu 160. 000.000 Dollar verwahrt sein. Also was liegt da näher, als genau diesen Tresor auszurauben. Für den perfekten Diebstahl braucht man vor allem zwei Dinge: Jede Menge Geld und die perfekte Gruppe aus Kleinkriminellen, Computerhackern und Sprengstoffmeistern. Danny Ocean versammelt elf ebenso skrupellose wie geniale Gauner um sich, die mit ihm das Unmögliche schaffen wollen... In Google-Kalender eintragen