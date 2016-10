Tele 5 22:10 bis 00:05 Thriller Exam - Tödliche Prüfung GB 2009 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Acht adrette junge Leute versammeln sich in einem abgeschotteten Raum, um in einem anderthalbstündigen Test denjenigen unter ihnen zu ermitteln, der in Zukunft einen der Chefsessel jenes Unternehmens besetzen darf, das den Test veranstaltet. Zu beantworten gilt es nur eine einzige Frage. Doch weil diese nie gestellt wird und damit wohl ebenfalls zu erraten ist, breiten sich erst Ratlosigkeit und dann Unruhe aus. Unter wachsendem Druck fallen Masken, die unterschiedlich belastbaren Teilnehmer forschen, streiten, kämpfen schließlich. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Adar Beck (Dark) Colin Salmon (Aufseher) Gemma Chan (Chinesin) Nathalie Cox (Blonde) Chukwudi Iwuji (Black) Luke Mably (White) Jimi Mistry (Brown) Originaltitel: Exam Regie: Stuart Hazeldine Drehbuch: Stuart Hazeldine Kamera: Tim Wooster Musik: Stephen Barton Altersempfehlung: ab 16