Tele 5 02:35 bis 04:05 SciFi-Film Torus - Das Geheimnis aus einer anderen Welt USA 2001 Nach einer Vorlage von Jonathan Raymond Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken In der Wüste von Buthan wächst über Nacht ein gewaltiges Felsmonument aus dem Boden und stellt Militärs wie Politiker vor allerhand Rätsel. Ein amerikanisches Expeditionsteam, gemischt aus Wissenschaftlern und Soldaten, soll dem Geheimnis vor Ort auf den Grund gehen, doch zeigt auch die chinesische Generalität Interesse an dem außergewöhnlichen Artefakt. Während draußen ein Weltkrieg droht, stößt der Anthropologe Dr. Rand im Innern des Monuments auf den Motor der Evolution. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: David Keith (Mason Rand) Ryan O'Neal (Allen Lysander) Brian Thompson (Tower) Stephanie Niznik (Dr. K.C. Czaban) Michael Cavanaugh (Williams) Steve Bond (Col. Tell) Craig Wasson (Hudson) Originaltitel: Epoch Regie: Matt Codd Drehbuch: Jonathan Raymond, Phillip Roth Kamera: Ken Stipe Musik: Richard McHugh Altersempfehlung: ab 12

