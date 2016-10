Tele 5 16:40 bis 18:52 Abenteuerfilm Könige der Sonne USA 1963 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach der Flucht der Mayas vor den feindlichen Tolteken lässt sich der Stamm im Südwesten der USA nieder. Die Mayas gründen dort eine Allianz mit den Apachen, angeführt von einem noblen Stammeshäuptling, und setzen sich so zusammen gegen die Tolteken zur Wehr. Doch zwischen dem Apachen- und dem Maya-Häuptling kommt es dabei zu einem Konflikt um die Prinzessin der Apachen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Yul Brynner (Häuptling Schwarzer Adler) George Chakiris (Balam) Shirley Anne Field (Ixchel) Richard Basehart (Ah Min) Brad Dexter (Ah Haleb) Barry Morse (Ah Zok) Armando Silvestre (Isatai) Originaltitel: Kings of the Sun Regie: J. Lee Thompson Drehbuch: Elliott Arnold, James R. Webb Kamera: Joseph MacDonald Musik: Elmer Bernstein Altersempfehlung: ab 12