Diese Etappe führt Franz Gernstl, Kameramann HP Fischer und Tonmann Stefan Ravasz vom deutsch-französisch-schweizerischen Dreiländereck bei Basel bis zum Bodensee. Auf der Strecke liegen unter anderem Waldshut-Tiengen, Schaffhausen in der Schweiz, Konstanz und Radolfzell. Gleich zu Beginn besuchen sie Ivan Grill, einen leidenschaftlichen Sammler und Kunst-Maler. Der hat mehr als 10.000 Engel in seiner Etagenwohnung versammelt. Und einen echten Engel gesehen hat er auch schon - (2008) Originaltitel: Gernstls Deutschlandreise