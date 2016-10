RTL II 15:00 bis 16:00 Dokusoap Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt... Rosenkrieg D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken "Mama macht das schon!" Das ist das Lebensmotto für Nala (16), Larissa (17) und ihren Vater Karsten (39). Dass Meike (37) sich ihr Leben aber anderes vorgestellt hat, als sich nur für die Familie abzurackern, ist keinem der drei bewusst. Daher fallen sie aus allen Wolken, als die 37-Jährige ihre Koffer packt, zu Freundin Linda (35) zieht und auch gleich die Scheidung einreicht. Wer soll jetzt den Dreck wegräumen, die Wäsche machen, für Essen sorgen? Ein Streit folgt auf den anderen, die beiden Teenager sehen absolut nicht ein, sich an irgendetwas zu beteiligen und zu allem Überfluss wird das Geld knapp. Nachdem alle Versuche, die Familienmutter zurückzuholen, fehlschlagen, müssen sich Karsten und seine Töchter wohl oder übel mit der Situation arrangieren. Als erstes sucht sich der 39-Jährige einen Nebenjob, der ihn jedoch schnell an seine Grenzen bringt. Und dann steht plötzlich zu allem Überfluss auch noch das Jugendamt vor der Tür... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt...