Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt... Der Freund der Mutter D 2016

Heimliche Blicke, verstohlene Berührungen, Kribbeln im Bauch - das ist der Preis für die Beziehung mit einem Mann, der sich bereits in festen Händen befindet. Bei Sara (18) ist das Spiel mit dem Feuer noch um einige Grad heißer, denn Gregor (40) bringt nicht nur ihr Herz zum Pochen, sondern ist ausgerechnet der Freund ihrer Mutter Petra (39). Zu gern würde die 18-Jährige ihre Liebe vor der ganzen Welt öffentlich machen, doch Gregor denkt nicht daran, sich zu ihr zu bekennen. Im Gegenteil: Obwohl die junge Frau ein Kind von ihm erwartet, tut er alles, damit niemand von dem Verhältnis erfährt. Völlig verzweifelt bemüht sich Sara erst, einen Keil zwischen die Mutter und ihren Freund zu treiben, ohne ihre Schwangerschaft offenbaren zu müssen. Als dies fehlschlägt, versucht sie sogar, das Ungeborene loszuwerden. Auch dies gelingt ihr nicht. Stattdessen verstrickt sich das junge Mädchen in ein Geflecht aus Lügen. Als Petra im Kinderzimmer eines Tages den Mutterpass findet, hat das ungeahnte Konsequenzen...