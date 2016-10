RTL II 15:00 bis 16:00 Dokusoap Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt... Buchstabensuppe D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken Eine Prise Salz, ein klein wenig Rosmarin und am Ende noch einen Hauch Knoblauch... Wenn Kim (18) in der Restaurantküche wirbeln kann, fühlt sie sich pudelwohl. Allerdings nur, solange Chefin Verena (37) nichts von der Köchin fordert, was mit Schreiben oder Lesen zu tun hat. Denn das kann Kim nicht - was aber niemand weiß. Der einzige Eingeweihte ist Freund Sebastian (18), mit dem sie gemeinsam bei ihrer Mutter Marlen (42) wohnt. Das Geld ist stets knapp, zumal der junge Mann keinen Job hat. Deswegen steht die Analphabetin ständig unter Strom: Sie braucht ihre Arbeit! Doch mit der Zeit häufen sich die Probleme. Um ihre Lese- und Schreibschwäche zu vertuschen, greift die Jugendliche zu einem verzweifelten Mittel, mit dem sie allerdings die Situation nur noch verschlimmert. Zumal Kollegin Carina (20), die der 18-Jährigen ein ums andere Mal aus der Patsche hilft, auch irgendwann der Geduldsfaden reißt. Doch das sind nicht Kims einzige Probleme, denn auch privat spielt man ihr übel mit... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt...