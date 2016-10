RTL II 02:45 bis 04:35 Horrorfilm Silent Hill CDN, F, J, USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Roses Adoptivtochter Sharon plagen schreckliche Alpträume und beim Schlafwandeln erzählt sie immer von ihrem Zuhause "Silent Hill". Somit macht sich Rose mit ihr auf den Weg dorthin und landet in einer Geisterstadt in einer anderen Dimension. Dort verschwindet nicht nur Sharon, sondern Rose landet in einem einzigen Alptraum aus Dämonen, einer fanatischen Sekte und einem Kampf ums Überleben. Sie wird mit der grausamen Wahrheit dieser Stadt konfrontiert und beginnt langsam die schrecklichen Geheimnisse aufzudecken... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sean Bean (Christopher DaSilva) Radha Mitchell (Rose Da Silva) Laurie Holden (Cybil Bennett) Deborah Kara Unger (Dahlia Gillespie) Tanya Allen (Anna) Kim Coates (Officer Thomas Gucci) Alice Krige (Christabella) Originaltitel: Silent Hill Regie: Christophe Gans Drehbuch: Roger Avary Kamera: Dan Laustsen Musik: Jeff Danna, Akira Yamaoka Altersempfehlung: ab 16

