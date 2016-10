RTL II 00:30 bis 02:45 Thriller Fletchers Visionen USA 1997 Dolby 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Ob außerirdische Besucher oder politische Morde - der New Yorker Taxifahrer Jerry Fletcher hat zu jedem Thema die passende Verschwörungstheorie parat. Jerrys Fahrgäste kommen regelmäßig in den Genuss seiner Wahngespinste. Dazu gehört auch Fletchers heimliche Liebe, die Anwältin Alice Sutton. Sie misst den unglaublichen Geschichten keine große Bedeutung bei, die sie für die Hirngespinste eines leicht verwirrten Geistes hält. Das ändert sich, als Jerry eines Tages von Unbekannten entführt und brutal verhört wird: Scheinbar ist an einer seiner Verschwörungstheorien wirklich etwas dran - und Jerrys Peiniger wollen herausfinden, wie viel er wirklich über ihre Pläne weiß. Obwohl Jerry verletzt ist und unter Wahrheitsdrogen gesetzt wurde, gelingt ihm die Flucht. Er rettet sich zu der einzigen Person, der er bedingungslos vertraut: Alice. Gemeinsam versuchen die beiden herauszufinden, warum Jerry verschleppt wurde. Bald wird klar, dass das Geheimnis mit Alices Vater zu tun hat, dessen Ermordung niemals aufgeklärt werden konnte. Um das Rätsel zu lösen, müssen Jerry und Alice es mit einem übermächtigen Feind aufnehmen, dem zur Erreichung seiner Ziele jedes Mittel recht ist... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mel Gibson (Jerry Fletcher) Julia Roberts (Alice Sutton) Patrick Stewart (Dr. Jonas) Cylk Cozart (Agent Lowry) Terry Alexander (Flip) Alex McArthur (Zyniker) Steve Kahan (Mr. Wilson) Originaltitel: Conspiracy Theory Regie: Richard Donner Drehbuch: Brian Helgeland Kamera: John Schwartzman Musik: Carter Burwell Altersempfehlung: ab 16

