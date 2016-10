RTL II 23:25 bis 00:25 Reportage Das Ruhrgebiet - 24 Stunden im Pott D 2016 16:9 HDTV Merken In Hörweite der Arena auf Schalke gibt es einen Friedhof exklusiv für Schalke-Fans, die hier sozusagen ihre allerletzte Dauerkarte gelöst haben - und zwar für alle Ewigkeit. Das Schalke-Fanfeld ist ein Friedhof in Form eines Stadions. Wer hier in die ultimative Verlängerung gehen will, dem sollte das schon ein paar tausend Euro wert sein. Einige machen nicht unter Palmen Urlaub, sondern unter Meilern. Aber wie kann man sich im Schatten eines Kohlekraftwerks erholen? Vor allem, wenn dann auch noch der Verkehrslärm der A2 Dortmund - Hannover herüberdröhnt? Die Reportage erzählt ein Dutzend Geschichten aus dem modernen Ruhrgebiet, um eins herauszufinden: Wie tickt der Pott im Jahr 2016? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das Ruhrgebiet - 24 Stunden im Pott