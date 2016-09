RTL II 20:15 bis 22:15 Dokusoap Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller Spezial D 2013 16:9 HDTV Merken Die Zeit arbeitet gerade eindeutig gegen Wilfried. Seine Ex-Frau Kornelia hat das gemeinsame Riesen-Grundstück von 2.000 m² verkauft. Das Problem: Wilfried lagert auf dem Gelände Tonnen an Schrott, Autoteilen, Trödel und Müll. Die Frist ist bis Ende Dezember gesetzt - bis dahin muss alles geräumt sein. Auch wenn Wilfried von seinen beiden Freunden Elke und Oliver Unterstützung bekommt, wird er die Deadline nicht einhalten können. Kornelia ergreift die Initiative und bittet den RTL II-Trödeltrupp um Hilfe. Die Verkaufsexperten Mauro Corradino, Otto Schulte und Sükrü Pehlivan rücken im Dreierpack an, denn ohne geballte Manpower wird es Wilfried nicht schaffen, die angehäuften Massen zu bewältigen. Wilfried würde seinen Trödel am liebsten behalten, er betrachtet das Sammelsurium als sein Lebenswerk. Die RTL II-Trödelprofis reden mit Engelszungen auf den zornigen Wilfried ein. Wird er sich fügen oder versuchen, den Plan seiner Ex-Frau zu sabotieren? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller Spezial