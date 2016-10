Hochkarätig besetzte, turbulente Komödie. Robert DeNiro muss mit seiner Ex Diane Keaton das traute Paar mimen, während seine Geliebte Susan Sarandon (feiert am 4.10. ihren 70. Geburtstag) bei der Hochzeit seines Adoptivsohnes nur die Nebenrolle spielen soll. Amanda Seyfried, Katherine Heigl und Robin Williams unterstützen das großartige Ensemble und sorgen mit Situationskomik und Wortwitz für allerbeste Unterhaltung. Ellie und Don Griffin sind schon seit Jahren geschieden, Don längst mit Lebensgefährtin Bebe liiert. Jetzt sind die beiden gezwungen, das glückliche Paar zu spielen. Die Hochzeit ihres Adoptivsohns Alejandro mit der entzückenden Missy steht bevor und dessen leibliche Mutter aus Kolumbien hat ihren Besuch angekündigt. Für die strenggläubige Katholikin ist schon Scheidung absolut unmoralisch. Die versammelte Hochzeitsgesellschaft hat aber noch eine Menge weiterer Familiengeheimnisse zu bieten. Das Chaos ist perfekt, das Fest kann beginnen! In Google-Kalender eintragen