VOX 23:10 bis 00:05 Reportage Goodbye Deutschland! Die Auswanderer D Stereo 16:9 HDTV Merken Chris und Magey Töpperwien, L.A: Auch Currywurstmann Chris Töpperwien und seine Frau Magey sind auf Erfolgskurs in Los Angeles. Nach einem dreimonatigen Aufenthalt in Deutschland, kehrt das frisch verheiratete Paar zurück in die Heimat der mittlerweile 5 Currywurst-Trucks. Doch schnell gibt es Stress und Chris muss hart durchgreifen! Gute Nachrichten für Magey, sie darf endlich ganz in den USA bleiben, und die beiden wollen nun gemeinsam ihre Currywurst in ganz Amerika an den Mann bringen. Die "Töpperwiener" planen Großes. Doch wird Magey sich als echte Amerikanerin gut einleben? Und werden sie tatsächlich gemeinsam den Traum der "Currywurst-Trucks" leben können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Goodbye Deutschland! Die Auswanderer