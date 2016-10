Sat.1 06:55 bis 08:25 Komödie Stuart Little 2 USA 2002 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Mäuserich Stuart wurde von Familie Little adoptiert. Doch als die kleine Martha geboren wird, haben seine Eltern nicht mehr so viel Zeit für Stuart. Dann lernt er das Kanarienvogelmädchen Margalo kennen und freundet sich mit ihr an. Doch plötzlich ist Margalo verschwunden. Zusammen mit Hauskatze Snowbell tut Stuart alles, um seine Freundin wiederzufinden In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Geena Davis (Mrs. Eleanor Little) Hugh Laurie (Mr. Frederick Little) Jonathan Lipnicki (George Little) Anna Hoelck (Martha Little) Angelo Massagli (Wallace) Marc John Jefferies (Will) Kevin Olson (Irwin) Originaltitel: Stuart Little 2 Regie: Rob Minkoff Drehbuch: Bruce Joel Rubin Kamera: Steven B. Poster Musik: Alan Silvestri