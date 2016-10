Sat.1 23:10 bis 00:05 Dokumentation Schwarz, Rot, Burka - wie islamisch ist Deutschland? Der Faktencheck mit Claus Strunz D 2016 16:9 HDTV Merken Rund vier Millionen Muslime leben aktuell in Deutschland. Doch angesichts der Flüchtlingskrise und islamistisch motivierter Terroranschläge werden Ressentiments gegen Muslime stärker. Wie stark ist der Einfluss des Islam in Deutschland wirklich? Bilden sich hierzulande zunehmend Parallelgesellschaften? Ist die Multi-Kulti-Kultur gescheitert? Journalist Claus Strunz hinterfragt Stimmungen und Meinungen, thematisiert Konflikte, räumt aber auch mit Vorurteilen auf. In Google-Kalender eintragen Moderation: Claus Strunz Originaltitel: Schwarz, Rot, Burka - wie islamisch ist Deutschland? Der Faktencheck mit Claus Strunz

