Schweiz 2 21:45 bis 22:05 Filme Great D 2013 Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nikola, ein junger serbischer Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg, transportiert 1942 eine schwere Kiste im Zug in die Kleinstadt Valjevo. Mehrfach muss er deutschen Soldaten erklären, was in dieser Kiste ist. Es ist eine Filmrolle für die Vorführung in einem Kraft-durch-Freude-Kino. Das ist aber nur die halbe Wahrheit: Tatsächlich enthält die Kiste den Film "Der große Diktator" von Charlie Chaplin. Diesen Film will Nikola in einer Vorführung vor vielen Soldaten zeigen, um ihnen einen Spiegel vorzuhalten vor allem aber, um über die Kraft des Lachens deutlich zu machen, dass sich die Serben nicht unterkriegen lassen. Für diesen Plan riskiert er Leib und Leben, doch am Ende geht der Plan auf überraschende Weise auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Milos Bikovic (Nikola Radosevic) Sebastian Brummer (Soldat im Kino) Raphael Dwinger (Corporal 1) Mirijam Jeremic (Ivona) Roman Kanonik (Nesko) Gustav Koenigs (Corporal 2) Horst Kotterba (Projectionist) Originaltitel: Great Regie: Andreas Henn Drehbuch: Andreas Henn, Gawain Mallinckrodt, Alexander von Wasielewski Kamera: Alexander von Wasielewski Musik: Sandy Lopicic