Sat.1 20:15 bis 22:30 Actionfilm Taffe Mädels USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die tollpatschige FBI-Agentin Sarah Ashburn aus New York ist bei ihren Kollegen verschrien. Auch Freunde hat sie keine. Sie hat sich aber daran gewöhnt, allein zu arbeiten. Als sie nach Boston versetzt wird, um einen Drogenbaron aufzuspüren, soll sie sich plötzlich auf die Streifenpolizistin Shannon Mullins einstellen. Aber auch Shannon verzichtet lieber auf menschliche Gesellschaft In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sandra Bullock (Ashburn) Melissa McCarthy (Mullins) Demián Bichir (Hale) Marlon Wayans (Levy) Michael Rapaport (Jason Mullins) Jane Curtin (Mrs. Mullins) Spoken Reasons (Rojas) Originaltitel: The Heat Regie: Paul Feig Drehbuch: Katie Dippold Kamera: Robert D. Yeoman Musik: Michael Andrews Altersempfehlung: ab 12