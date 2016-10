Sat.1 13:10 bis 15:15 Drama Für immer Liebe USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Paige und Leo sind frisch verheiratet und scheinen füreinander geschaffen zu sein. Doch nach einem schweren Verkehrsunfall, fällt Paige ins Koma. Als sie erwacht, ist Leo überglücklich. Er muss aber leider feststellen, dass Paige sich nicht mehr an die gemeinsamen letzten Jahre erinnern kann. Leo will nun seine geliebte Paige wieder neu erobern In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rachel McAdams (Paige) Channing Tatum (Leo) Jessica Lange (Rita Thornton) Sam Neill (Bill Thornton) Jessica McNamee (Gwen) Wendy Crewson (Dr. Fishman) Tatiana Maslany (Lily) Originaltitel: The Vow Regie: Michael Sucsy Drehbuch: Marc Silverstein, Abby Kohn, Jason Katims Kamera: Rogier Stoffers Musik: Michael Brook, Rachel Portman

