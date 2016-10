Niederlande 2 09:15 bis 10:15 Sonstiges VPRO Tegenlicht Wij zijn het volk NL 2016 HDTV Merken 'Wij zijn het volk'. Dit schreeuwen de duizenden boze burgers elke maandagavond op het grootste plein van Dresden. Het zijn de aanhangers van de Duitse politieke beweging Pegida en de nieuwe populistische partij, Alternative für Deutschland. Ze zijn boos op Angela Merkel, die zij als de belichaming van een elite zien die niet naar het volk luistert. Ze zijn bang voor de vluchtelingen die naar Europa trekken en keren zich tegen de zogenaamde islamisering van Duitsland. Tijdens de regionale verkiezingen in het voorjaar van 2016 won de AfD meer dan tien procent van de stemmen en verwerft zich daarmee een permanente plek in de Duitse politieke arena. In Duitsland heeft populistisch rechts zich in de vorm van de politieke partij, Alternative für Deutschland, definitief gemanifesteerd in de politieke arena. De partij staat in korte tijd op grote winst in de peilingen voor de verkiezingen van 2017. Hierin worden ze gesteund door de boze burgers van de actiegroep Pegida, die elke maandag weer gaan demonstreren. Er is angst voor de vluchtelingen die, aangewakkerd door het beleid van Merkel, richting het welvarende deel van Europa trekken. Vrees dat de wereld die men kent door de komst van de vluchtelingen en de islam voorgoed zal veranderen. En boosheid op een elite die niet luistert naar het volk. Een elite die ingrijpende morele en politieke beslissingen neemt waarvoor een niet gehoorde meerderheid moet opdraaien. En daarom scanderen elke maandag duizenden burgers van Dresden: Wij zijn het volk. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Tegenlicht Regie: Britta Hosman

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 243 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 99 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 08:30 bis 10:00

Seit 63 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 08:50 bis 09:40

Seit 43 Min.