Niederlande 2 22:55 bis 23:55 Sonstiges 2Doc: De vrije markt NL 2016 HDTV Merken Kaasboer Hans, visbakster Carla en groente- en fruitverkoopster Ayfer staan al hun hele leven op de markt in Rotterdam. De komst van de nieuwe markthal zet hun plaats op de markt en hun inkomsten onder druk. De documentaire laat zien hoe deze drie marktkooplieden omgaan met deze ingrijpende veranderingen. De marktkooplui werken sinds generaties op de langste markt van Europa en willen hun manier van leven en tradities behouden. Maar de gemeente Rotterdam wil de markt toekomstbestendig maken. Door de komst van de prestigieuze hal verdwijnt een groot aantal kramen. Ze moeten inschikken, slikken of stikken. Ze mogen hun kraam inruilen voor een eigentijdse versunit. Dan moet je zeven dagen per week open en megahuur betalen. De één strijd tegen het systeem, de ander probeert mee te gaan met zijn tijd. Het is de strijd van een wel heel kleine David tegen een kapitaalkrachtige Goliath. De vrije markt is de debuutdocumentaire van regisseuse Marleine van der Werf. De film gaat in première op het Nederlands Filmfestival 2016, en is geselecteerd voor de debuutcompetitie. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: De vrije markt