Niederlande 2 16:50 bis 17:50 Sonstiges Natuur op 2: De gorillafamilie en ik GB 2015 HDTV Merken Gordon Buchanan ziet een levensdroom in vervulling gaan als hij het vertrouwen wint van een familie zeldzame oostelijke laaglandgorilla's, de grootste mensapen op aarde. In het oerwoud van de Democratische Republiek Congo maakt hij kennis met de imposante leider van zijn gorillafamilie, Chimanuka, en twee gorillababy's, waaronder één verweesd kleintje. Als Gordon deze mysterieuze en zeldzame gorilla's van dichtbij leert kennen, ontdekt hij hoe ongelooflijk zorgzaam ze met elkaar omgaan. Maar hij raakt ook verzeild in de hevige strijd om het leiderschap tussen twee reusachtige zilverruggen. In Google-Kalender eintragen