Niederlande 2 16:50 bis 17:50 Sonstiges Natuur op 2: De aard van het beestje Slim en tactisch GB 2014 HDTV In deze aflevering van de "wilde" avonturen van onze huisdieren worden we ingewijd in hun verborgen zintuigen en geheime communicatietechnieken. Met hun legendarische reukzin laten honden ons op een rondrit door Parijs een heel ander beeld van die stad zien. Een hamster weet met zijn fabelachtige zintuigen op spectaculaire wijze te ontsnappen en zet vervolgens zijn ingebouwde navigatie in om de weg naar huis te vinden. Katten raken bedwelmd door plantengeur en ondervinden daarvan de pijnlijke gevolgen. Een parkiet demonstreert zijn verborgen charmes die we in ultraviolet licht zien opgloeien. Goudvissen blijken zintuigen te hebben waarmee ze de kleinste rimpeling in het water kunnen voelen. Als we een paard roskammen, spreken we zijn taal, maar paarden gebruiken hun oren om op uiterst subtiele wijze te communiceren. Katten in Japan verklappen hun geheime boodschappen en Peruaanse straathonden gebruiken verborgen signalen om op afstand met elkaar te communiceren. Na al deze verbluffende feiten en staaltjes van wild gedrag zul je je huisdier nooit meer voor tam verslijten.