Niederlande 2 16:50 bis 17:50 Sonstiges Natuur op 2: De aard van het beestje Speels GB 2014 HDTV Merken Tweedelige documentaire waarin we een uniek inkijkje krijgen in het wilde gedrag van onze ogenschijnlijk tamme huisgenoten. Verbluffende beelden laten het beest in ons huisdier zien: waarom hamsters zo graag in molentjes lopen, hoe honden de regels van de roedel leren en kittens zich tot volleerde jagers ontwikkelen. Plonzende honden, babysittende poezen, hamster-Houdini's en een kat die door zijn prooi verslagen wordt: het zal onze kijk op ons huisdier voorgoed veranderen. Ook recent onderzoek passeert de revue. Zo leren we hoe parkieten kunnen "praten" en hoe katten met behulp van een speciale klauw tegen een muur op kunnen klimmen, waarom konijnen hupsen en waarom hamsters meer voedsel in hun wangen proppen dan ze op kunnen. We zien ook echte "wilde" huisdieren in actie: straathonden in de stad Cuzco in Peru, tamme konijnen in een echt konijnenhol en de loslopende katten op Katteneiland in Japan. In Google-Kalender eintragen