Sat.1 01:00 bis 01:45 Krimiserie Navy CIS Die teuflischen Drei USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Ein Marine wird von einem Clown ermordet. Der letzte Anruf auf dem Handy des Opfers lässt sich in ein Hotelzimmer zurückverfolgen. Als Gibbs und sein Team den Raum stürmen, erwischen sie Diane und Fornell in flagranti. Wie sich herausstellt, gehörte das Handy, das der Tote bei sich trug, Dianes Freund Eddie - sie wollte vom Hoteltelefon aus mit ihm Schluss machen. Gibbs findet Eddie, der definitiv etwas zu verbergen hat. Doch ist er auch der Mörder? Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Rocky Carroll (Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Arvin Brown Drehbuch: Steven D. Binder Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12