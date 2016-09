Sat.1 20:15 bis 00:05 Drama Titanic USA 1997 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken James Camerons mit elf Oscars prämiertes Meisterwerk erzählt von der Jungfernfahrt der Titanic, dem größten Passagierdampfschiff seiner Zeit im Jahr 1912. An Bord verliebt sich der mittellose Jack in die wohlhabende, verlobte Rose. Es beginnt eine romantische Liebesgeschichte zwischen den beiden, die jäh von einer Katastrophe erschüttert wird: Die Titanic rammt einen Eisberg und beginnt zu sinken. Obendrein versucht der betrogene Cal, das Liebespaar mit allen Mitteln zu trennen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leonardo DiCaprio (Jack Dawson) Kate Winslet (Rose DeWitt Bukater) Billy Zane (Caledon ?Cal? Hockley) Kathy Bates (Margaret ?Molly? Brown) Frances Fisher (Ruth DeWitt Bukater) Bill Paxton (Brock Lovett) Bernard Hill (Kapitän Edward John Smith) Originaltitel: Titanic Regie: James Cameron Drehbuch: James Cameron Kamera: Russell Carpenter Musik: James Horner Altersempfehlung: ab 12